Governo: Calandrini (Fd’I), con esecutivo Meloni meno differenze tra Nord e Sud

- Questi giorni di stop dei lavori parlamentari permettono di analizzare con maggiore serenità i dati che, inequivocabilmente, denotano gli ottimi risultati raggiunti grazie ai provvedimenti approvati dal governo Meloni. “Nei prossimi giorni torneremo a lavorare con il fine di disegnare un'Italia nuova, più ricca, più equa e a misura di famiglia". Lo dichiara in una nota il senatore di Fratelli d’Italia, Nicola Calandrini, presidente della commissione Bilancio. “Anche il Pil del sud Italia cresce più di Francia e Germania. Le scelte fatte si stanno rivelando efficaci, come dimostrano i dati della Cgia di Mestre. Secondo gli esperti ci sarà un aumento del Pil intorno all'1 per cento nel Mezzogiorno. Meno delle altre regioni, ma comunque un importante traguardo, considerata la congiuntura economica. A permetterlo sono stati i contributi a fondo perduto, il taglio del cuneo fiscale, la cassa integrazione e i bonus economici per contrastare l'aumento delle bollette”, aggiunge. (Rin)