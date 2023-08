Regno Unito: Starmer spinge per nuova legge su apparizione in tribunale degli imputati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader laborista Keir Starmer ha promesso di spingere il governo britannico a introdurre una nuova legge per far comparire gli imputati in tribunale. Le parole di Starmer arrivano a seguito del presunto ritardo nel trattare la questione da parte del premier Rishi Sunak e dopo che l'infermiera killer Lucy Letby, condannata all'ergastolo per l'omicidio di sette neonati e il tentato omicidio di altri sei, non si è presentata in tribunale. Parlando con l'emittente televisiva "Itv News", Starmer ha invitato Sunak a "darsi una mossa". "Voglio vedere azioni il più rapidamente possibile in questo caso, perché le famiglie delle vittime hanno passato un'esperienza terribile. Hanno il diritto di vedere giustizia impartita con una sentenza completa", ha detto il leader laborista. (Rel)