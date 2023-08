Lavoro: Calderone, accompagnare transizioni in atto con strumenti giusti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al di là delle misure introdotte con il decreto Lavoro, “credo sia importante accompagnare con gli strumenti giusti le grandi transizioni in atto”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, intervenendo all’incontro “Generazione lavoro. Capire i cambiamenti” al Meeting di Rimini. “I dati ci dicono gli incentivi stanno producendo dei risultati, ma non vorrei che si continuasse a ragionare solo nell’ottica di uno sconto del costo del lavoro, che deve essere comunque affrontato in modo strutturale”, ha aggiunto Calderone. (Rin)