Roma: anziano assassinato a Nettuno era sotto ricatto, due indagati scelgono silenzio davanti al Gip

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Hanno scelto il silenzio avvalendosi della facoltà di non rispondere i due indagati arrestati per l’omicidio del 77enne Vincenzo Vetrano. Il corpo dell’anziano è stato ritrovato venerdì mattina in un casolare in costruzione vicino la residenza dell’uomo. La vittima sarebbe stata uccisa con uno o più colpi di piccone che, secondo gli investigatori dei carabinieri della compagnia di Anzio e dei loro colleghi del reparto investigativo di Frascati, sarebbero stati inferti da un 23enne e un 25enne, entrambi romeni, che lavoravano saltuariamente per la vittima svolgendo mansioni di giardinaggio o piccoli lavori di ristrutturazione. Questa mattina i due giovani, assistiti dall’avvocato Alessandro Gerardi, hanno sostenuto l’interrogatorio di garanzia dinnanzi al gip del tribunale di Velletri che li ha incontrati in carcere a Velletri e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Entrambi i giovani cittadini romeni restano in carcere accusati di omicidio volontario in concorso dato che il Gip ha rilevato il pericolo di fuga dato che i due non hanno una dimora stabile. Secondo quanto ravvisato dal Gip, la vittima era sotto ricatto per una presunta relazione omosessuale e per questo oggetto di richieste di danaro. A dare corpo all'accusa anche la posizione dei cellulari degli indagati sul luogo del delitto. (Rer)