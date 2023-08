Roma: 38enne ai domiciliari si allontana dalla propria abitazione senza autorizzazione, arrestato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si era allontanato dalla propria abitazione senza autorizzazione, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari. Per questo, un uomo di 38 anni è stato arrestato per evasione dai carabinieri della stazione di Roma Alessandrina. Il fatto è avvenuto ieri sera, quando i militari hanno accertato che il 38enne, romano, si era allontanato dalla propria abitazione senza alcuna autorizzazione. L’uomo è stato rintracciato poco dopo e ha tentato di giustificarsi dicendo di essere uscito di casa solo per comprare le sigarette. I carabinieri lo hanno arrestato per evasione e ricondotto presso la sua abitazione. L'arresto è stato convalidato e l'uomo é stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari. (Rer)