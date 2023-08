Grecia-Albania: ministero Esteri di Atene, impedire giuramento a Beleri è contro Stato di diritto

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Respingendo la richiesta di scarcerazione del sindaco eletto di Himara Fredi Beleri, e impedendogli di prestare giuramento, l’Albania viola lo Stato di diritto. È quanto ha riferito attraverso un comunicato il ministero degli Esteri greco, commentando la prosecuzione della misura cautelare in carcere stabilita oggi dalla Corte speciale per la corruzione e la criminalità organizzata (Gjkko). Beleri, esponente politico della minoranza ellenica in Albania, era stato arrestato a due giorni dalle elezioni amministrative dello scorso maggio con l’accusa di compravendita di voti e da allora, nonostante la vittoria alle urne, non gli è stato concesso di prestare giuramento in qualità di sindaco. "La decisione odierna del tribunale albanese che, a tre mesi dal suo arresto e dalla sua incarcerazione, respinge la richiesta di scarcerazione del sindaco eletto di Heimara Fredi Beleri e impedisce il suo giuramento come sindaco eletto, non è coerente con i principi normativi, la presunzione di innocenza e il rispetto dei diritti civili", si legge nella nota del ministero degli Esteri greco. Secondo il dicastero, la decisione del Gjkkp “è in diretta opposizione allo Stato di diritto e all’acquis europeo, che le autorità albanesi dovrebbero rispettare rigorosamente”. (Gra)