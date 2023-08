© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Salvini “non ha idee, non ha proposte, non ha una visione del futuro. È in grado solo di riprendere idee vecchie e sepolte come il ponte sullo stretto o il nucleare”. Lo ha dichiarato Luana Zanella, capogruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera. “Con lui – ha aggiunto – l’Italia torna indietro di mezzo secolo”. (Rin)