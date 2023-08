Difesa: Cgil, estendere diritti sindacali per contrastare discriminazioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Dire che la Cgil attacca l'esercito, come scrive quest'oggi il quotidiano ‘Libero’, significa attribuire i deliranti pensieri del Generale Vannacci a tutta la suddetta forza armata". Lo ha dichiarato la segretaria confederale della Cgil Lara Ghiglione. "A differenza del giornalista di ‘Libero’ – ha proseguito la dirigente sindacale – non pensiamo, infatti, che le gravi parole di disprezzo verso la comunità Lgbtqi+, verso le donne e i migranti siano condivise dalla maggioranza, e il trasferimento cautelare ce lo conferma”. “Resta il fatto però – ha aggiunto – che continuiamo a registrare e denunciare avvenimenti gravi a partire da alcune denunce di molestie e violenze ai danni delle donne appartenenti al mondo della difesa: un caso tra tutti, i gravi episodi di molestie che si sarebbero verificati sulla nave Martinengo". Ghiglione ha rimarcato che "il nostro impegno contro questi odiosi e inaccettabili comportamenti, spesso insabbiati o non denunciati per paura delle ritorsioni, è e continuerà ad essere totale”. “Contrastare in modo efficace tutte le discriminazioni e le violenze – ha concluso la segretaria confederale della Cgil – sarà possibile solo attraverso l'estensione dei diritti sindacali a tutte le lavoratrici e i lavoratori in divisa". (Rin)