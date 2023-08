Niger: manifestanti pro-golpe chiedono di smantellare la base statunitense di Agadez

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sostenere la giunta militare al potere in Niger, respingere le ingerenze straniere e smantellare la base statunitense di Agadez. Sono queste le principali rivendicazioni sollevate ieri da decine di persone che hanno partecipato ad una manifestazione pro-golpe a Niamey, nella quale sono state sventolate bandiere di diversi colori politici, in testa quella della Russia e lo stemma del gruppo paramilitare russo Wagner. “Smantelliamo la base di Agadez”, “lasciate il Niger alla scelta del popolo”, “abbasso la Francia” sono alcuni dei cartelli ripresi nelle immagini circolanti sui social, testimoniando di una vivace partecipazione locale alla manifestazione. Fra i messaggi, anche la contestazione del possibile intervento armato in Niger da parte dei Paesi della Comunità economica dell’Africa occidentale (Cedeao), ritenuto pericoloso per il presidente Mohamed Bazoum, dal giorno del golpe detenuto dai militari insieme alla moglie ed al figlio. (segue) (Res)