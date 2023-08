Niger: manifestanti pro-golpe chiedono di smantellare la base statunitense di Agadez (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Situata a 5 chilometri a sud-est di Agadez, la Base aerea 201 è la seconda più grande base statunitense in Africa dopo quella di Gibuti. Costruito da Washington e data in dotazione all’esercito nigerino, il complesso serve come centro di monitoraggio e sorveglianza nel Sahel e ha in dotazione aerei da combattimento modello Mq-9 Reaper e velivoli da trasporto come i C17. Nella sua ultima visita in loco, nel 2019, l’ex comandante del Comando degli Stati Uniti per l’Africa (Africom) Jeff Harrigian affermò che la base aerea 201 “offre al Niger e agli Stati Uniti incredibili capacità in una delle regioni più difficili del mondo”, garantendo ai due Paesi “accesso e flessibilità strategici". (Res)