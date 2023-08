Vietnam-Kazakhstan: Tokayev ricevuto dal primo ministro Pham Minh Chin

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev, è stato ricevuto oggi a Hanoi dal primo ministro del Vietnam, Pham Minh Chin. Lo rende noto la presidenza kazakha. Tokayev ha ricordato il suo colloquio di questa mattina con l’omologo Vo Van Thuong e ha ribadito di considerare il Vietnam un partner importante nel sud-est asiatico. “Abbiamo raggiunto accordi molto importanti, che contribuiranno a rafforzare le nostre relazioni. Abbiamo anche adottato un comunicato congiunto nel quale abbiamo delineato le principali aree di cooperazione. Ho anche avuto incontri con uomini d’affari vietnamiti: sono determinato a sostenerne la presenza e a promuoverne le attività nel mercato kazakho”, ha dichiarato Tokayev. Il presidente kazakho ha anche espresso fiducia nel piano intergovernativo di azioni congiunte adottato quest’oggi per accelerare la cooperazione economica e commerciale, che a suo dire diventerà “uno degli strumenti chiave per potenziare la collaborazione in settori quali il commercio, gli investimenti, la tecnologia, l’agricoltura, i trasporti e il turismo”. Pham, da parte sua, si è detto certo che la visita di Tokayev darà nuovo slancio alla cooperazione tra i due Paesi. Gli accordi firmati oggi, ha detto, “sono una solida base per il futuro. Siamo interessati a discutere anche dell’approfondimento delle relazioni in campo politico e diplomatico”, ha sottolineato il capo del governo di Hanoi.(Res)