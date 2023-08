Argentina: presidenziali, Massa offre governo di "unità nazionale" a centrodestra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per cercare di recuperare lo svantaggio accumulato alle primarie nei confronti del leader ultra liberale Javier Milei, il candidato del centrosinistra alla presidenza dell'Argentina, Sergio Massa, ha aperto il suo eventuale governo alla partecipazione di personalità del fronte conservatore. "Cercherei di fare un governo di unità nazionale, componendo un gabinetto con radicali e peronisti che oggi si trovano nel Pro", ha detto Massa intervistato da "Clarin". Massa, che al momento non intende "fare nomi", conferma così di voler puntare all'elettorato del fronte tradizionalmente opposto a quello dell'attuale governo. In particolare, si cerca di sfruttare la divisione all'interno di Insieme per il Cambio (Jxc), la coalizione che aveva garantito nel 2019 la vittoria di Mauricio Macri. Uno schieramento che alle presidenziali di ottobre schiererà Patricia Bullrich, già ministra della Sicurezza nel governo Macri, come candidata. (segue) (Abu)