Argentina: presidenziali, Massa offre governo di "unità nazionale" a centrodestra (3)

- Javier Milei, l'economista liberista fondatore del movimento la Libertà avanza, ha vinto le primarie, candidandosi a una possibile sorprendete vittoria alle presidenziali del 22 ottobre. Milei, noto per le sue insistenti denunce contro la "casta" della politica, ha ottenuto oltre il 30 per cento dei consensi, staccando di netto il ministro dell'Economia e candidato della coalizione di sinistra al governo, Sergio Massa, fermo al 21 per cento. Terzo posto va a Patricia Bullrich, già ministro della Sicurezza nel governo dell'ex presidente, Mauricio Macri, che si proclama candidata del fronte conservatore di Insieme per il cambio (Jxc), superando il rivale interno Horacio Larreta, sindaco uscente della capitale Buenos Aires. "Siamo in grado di sconfiggere la casta sin dal primo turno", ha detto Milei, che con gli oltre sette milioni di voti raccolti ieri si conferma come il primo vero elemento di rottura nella quarantennale contesa tra la destra e la sinistra argentine. "L'unico cambio vero è il nostro. Una Argentina diversa è impossibile con quelli di sempre", ha aggiunto Milei dinanzia a una folla entusiasta di sostenitori. (segue) (Abu)