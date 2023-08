Milano: domani riaprono il museo di storia naturale e il Planetario

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Riaprono da domani, martedì 22 agosto, dopo l'individuazione di percorsi in sicurezza delimitati e sorvegliati, il Museo di Storia Naturale e il Civico Planetario. Tornano inoltre fruibili, a seguito degli interventi e delle indagini da parte degli agronomi, altre tre aree verdi recintate, chiuse dall'ordinanza sindacale dopo il nubifragio del 25 luglio. Nel dettaglio vengono restituiti alla fruibilità di cittadini e cittadine, i giardini recintati di via Alghero-Nuoro nel Municipio 2, di via Nervesa-Gonzales nel Municipio 4, di via Fabriano-Chianciano nel Municipio 9. Si aggiungono ai 26 parchi e giardini già riaperti nelle scorse settimane. Torna inoltre agibile da domani anche il parco Formentano, in Largo Marinai d'Italia, all'interno del quale potrà così svolgersi la manifestazione cinematografica - prevista il 18 agosto - "Anteo nella città". (segue) (Com)