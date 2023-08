Milano: domani riaprono il museo di storia naturale e il Planetario (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Continua l'impegno dell'Amministrazione comunale per riaprire gli spazi verdi e i luoghi della cultura colpiti dal nubifragio di luglio – spiega l'assessora al Verde Elena Grandi –. Siamo soddisfatti per essere riusciti, con lo sforzo di tutte e tutti, a creare le condizioni anche per far partire la rassegna cinematografica del cinema Anteo, che potrà svolgersi in un parco nel quale possiamo assicurare non solo percorsi in sicurezza, come avevamo preannunciato, ma anche la totale fruibilità, essendo stato completamente liberato da tronchi e materiali residui e reso agibile ai visitatori e alle visitatrici dopo un'accurata manutenzione da parte dei nostri tecnici e agronomi. Resta l'impegno di riaprire tutti i nostri parchi entro la fine di agosto, obiettivo al quale stiamo lavorando senza sosta". (Com)