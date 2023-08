Sociale: Locatelli, a settembre tavolo al ministero per migliorare accessibilità a concerti e spettacoli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un tavolo presso il ministero della Disabilità per migliorare l’accessibilità a concerti e spettacoli. Lo annuncia sui social il ministro della Disabilità, Alessandra Locatelli: “Assistere ad un concerto, vedere uno spettacolo e divertirsi – sottolinea il ministro – sono un diritto di tutti. A settembre istituirò, presso il ministero della Disabilità, un tavolo di lavoro per un confronto serio e approfondito con tutti i principali soggetti coinvolti e interessati al tema”. “Per migliorare l’accessibilità e non solo – prosegue – serve garantire la piena fruizione e partecipazione di tutti agli eventi musicali e ricreativi, alla vita. Sono convinta che possiamo fare di più e meglio per garantire il diritto di tutti a trascorrere il proprio tempo ricreativo in libertà e autonomia e anche perché ciascuno possa vivere meglio e coltivare le proprie passioni”. (Rin)