Imprese: Unicredit, al 18 agosto acquistate 142.581.028 azioni proprie

- Alla data del 18 agosto 2023, a partire dall’avvio della seconda tranche del programma di Buy-Back 2022, Unicredit ha acquistato un totale di 17.544.855 azioni, pari allo 0,90 per cento del capitale sociale, per un controvalore complessivo pari a 390.660.767,93 euro. Alla medesima data, tenuto conto degli acquisti effettuati nel corso della prima tranche del programma di Buy-Back 2022 conclusasi in data 29 giugno 2023, Unicredit – riferisce una nota – ha acquistato, in attuazione dell'autorizzazione conferita dall’Assemblea degli azionisti della società tenutasi in data 31 marzo 2023, complessive 142.581.028 azioni proprie pari al 7,35 per cento del capitale sociale. (Rin)