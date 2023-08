Medio Oriente: media palestinesi, un morto in Cisgiordania in scontri con i militari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un uomo palestinese è stato ucciso negli scontri con i militari israeliani nella città di Beita, in Cisgiordania, vicino a Nablus. In un video diffuso dai media palestinesi, si vede un uomo apparentemente disarmato che viene colpito dai militari israeliani mentre si allontana. Secondo i media palestinesi, l'uomo si chiamava Ameed al Jaghoub ed è morto per le ferite riportate. La Mezzaluna rossa palestinese riferisce che altri sette palestinesi sono rimasti feriti negli scontri a Beita. Al momento, non ci sono commenti da parte dei militari o della polizia di frontiera sugli scontri o sul video. L'episodio giunge nel pieno di una ondata di violenza in Cisgiordania. Oggi una donna israeliana è stata uccisa a colpi di arma da fuoco e un uomo è rimasto gravemente ferito in un attacco terroristico vicino alla città di Hebron, nel sud della Cisgiordania, mentre si trovavano sulla loro automobile. La macchina su cui viaggiavano è stata colpita dai colpi di arma da fuoco sparati di un veicolo di passaggio mentre guidava sull'autostrada Route 60, vicino allo svincolo di Beit Hagai, a sud di Hebron. La violenza è aumentata in tutta la Cisgiordania nell'ultimo anno e mezzo, con un incrementi degli attacchi compiuti dai palestinesi contro civili e truppe israeliane, arresti notturni da parte dei militari e un aumento degli attacchi di vendetta da parte di coloni ebrei estremisti contro i palestinesi. Gli attacchi palestinesi in Israele e in Cisgiordania hanno provocato la morte di 29 persone e il ferimento grave di molti altri dall'inizio dell'anno. (segue) (Res)