Ciad-Libia: ribelli Fact, governo di Tripoli ha autorizzato bombardamento contro di noi (2)

- Secondo i Fact, lo scorso 16 agosto l’esercito del Ciad ha bombardato le loro postazioni in Libia, provocando tre morti e quattro feriti. Alla luce di questi eventi, due giorni dopo i ribelli hanno annunciato in un comunicato la rottura del cessate il fuoco unilaterale dichiarato nell’aprile del 2021, e una rapida risposta agli attacchi. "Da oggi, ci riserviamo il diritto di rispondere nel modo più forte possibile a tutte le forme di aggressione, da qualunque parte provengano", si legge nel documento. Nella nota il Fact sostiene che, nonostante la loro volontà di trovare una soluzione pacifica alla crisi del Paese, la giunta militare al potere, dopo aver fallito nel gestire il periodo di transizione, ha dichiarato guerra contro di loro e preparato un’incursione in territorio libico con l'obiettivo di attaccarne le postazioni arretrate e mettere a tacere qualsiasi dissenso. (Res)