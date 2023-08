Roma: Municipio X, occupata abusivamente villa via Braies destinata a persone con disabilità (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Inoltre - aggiungono Falconi, Lancia e Calcerano - in considerazione dello stato in cui abbiamo trovato l'immobile, abbiamo motivo di sospettare che non si tratti di una occupazione dettata da una grave situazione di fragilità e, pertanto, è nostra intenzione procedere con fermezza al fine di recuperare prontamente il bene confiscato, per destinarlo a servizi sociali a beneficio della collettività. Il Municipio Roma X continuerà, quindi, il percorso avviato nel 2021 di concerto con Roma Capitale, Prefettura e Agenzia Nazionale Beni Confiscati per l'acquisizione e la restituzione ai cittadini di quegli immobili che sono il frutto delle attività criminali e mafiose", concludono Falconi, Lancia e Calcerano. (Com)