Salario minimo: Calderone, rifarsi a indicazioni Commissione europea

- Sul tema del salario minimo “bisogna rifarsi alle indicazioni fatte dalla Commissione europea. La contrattazione collettiva è molto diffusa, ma l’Italia è il paese che non ha eguali con un 95 per cento di contrattazione”. Lo ha dichiarato il ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, Marina Elvira Calderone, a margine di un incontro al Meeting di Rimini. "Laddove c’è una contrattazione così alta – ha aggiunto Calderone - bisogna domandarsi in che modo il tema del salario possa reclinato”. “Guardare alla qualità del contratto vuol dire guardare a tutti gli istituti, ed è il lavoro che chiediamo al Consiglio nazionale dell’Economia e del Lavoro (Cnel), guardare all’interno dei contratti depositati per individuare quelli che sono dei canali di riflessione per il lavoro povero”, ha concluso il ministro. (Rin)