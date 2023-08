© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ucraina: premier svedese Kristersson, non prevediamo invio dei Gripen - La Svezia non ha attualmente in programma di fornire all'Ucraina aerei da combattimento Gripen. Lo ha affermato il primo ministro Ulf Kristersson all’emittente televisiva svedese “Tv4”. "La Svezia è un Paese geograficamente grande, dobbiamo difenderci e non siamo ancora nella Nato. È una questione di garantire equilibrio tra ciò che possiamo fornire loro (agli ucraini) e ciò che dobbiamo mantenere per noi noi stessi", ha detto Kristersson. Il primo ministro ha osservato che la Svezia sta lavorando in coalizione con altri Paesi per "migliorare il potenziale" di combattimento dell'Ucraina. "Ora facciamo parte della cosiddetta coalizione F-16, dove stiamo lavorando con 14 Paesi per garantire che l'Ucraina ottenga ulteriori capacità aeree”, ha aggiunto il premier svedese. (segue) (Res)