- Francia: comune di Parigi, trovare rifugio per migranti accampati davanti a municipio da tre settimane - Il comune di Parigi ha chiesto allo Stato di agire per trovare un rifugio per alcune decine di migranti che si sono insediati davanti al municipio – l’Hôtel de ville – dall’inizio di agosto. Lo ha riferito l’emittente “Bfmtv”. Alcune famiglie di migranti si sono accampate davanti all’edificio reclamando una sistemazione di emergenza. Molte di queste sono originarie del Burkina Faso, della Costa d’avorio, del Senegal o del Mali. (segue) (Res)