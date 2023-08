© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spagna: Sanchez a Tenerife per visitare le aree distrutte dall'incendio - Il presidente del governo spagnolo Pedro Sanchez si è recato a Tenerife, nelle Isole Canarie, dove continua a infuriare dal 15 agosto un incendio boschivo che i vigili del fuoco non riescono a domare. Come riferisce l'emittente "Rtve", Sanchez è stato accompagnato dal governatore delle Isole Canarie Fernando Clavijo, dal ministro dell'Industria, del Commercio e del Turismo Hector Gomez e dal rappresentante del governo nella regione autonoma Anselmo Pestana. La delegazione ha visitato il comune di Arafo per vedere come i vigili del fuoco nella zona stanno spegnendo l'incendio. "Vorrei elogiare il comportamento esemplare delle autorità delle Isole Canarie", ha detto Sanchez in una conferenza stampa che si è svolta successivamente, esprimendo anche la sua gratitudine al popolo di tutte le Isole Canarie, in particolare a Tenerife. Il governatore Clavijo ha spiegato che, sebbene l'incendio non sia ancora stato messo sotto controllo, il peggio è passato. "Fortunatamente, dopo una notte di complicazioni, il peggio è passato, a meno che non ci siano altre circostanze anomale", ha detto il governatore. (segue) (Res)