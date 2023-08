© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Germania: perquisita abitazione di due attivisti filorussi - La magistratura tedesca ha reso noto oggi di aver perquisito la casa di due attivisti vicini alla Russia sospettati di aver violato una legge che regola la produzione e il trasferimento di armi da guerra. Gli attivisti in questione, Max Schlund e la sua partner Elena Kolbasnikova, hanno organizzato molteplici manifestazioni per protestare contro il sostegno della Germania all'Ucraina dall'inizio dell'invasione russa. Schlund e Kolbasnikova avrebbero donato i fondi raccolti dai sostenitori in Germania a una divisione dell'esercito russo che combatte in Ucraina. (Res)