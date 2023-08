© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Energia: Libano, atteso a giorni un responsabile di Total dopo arrivo piattaforma esplorativa in blocco 9 - Il direttore delle attività esplorative della francese Total responsabile per il Medio Oriente e il Nord Africa, Laurent Vivier, si recherà in Libano durante la settimana corrente. Lo ha rivelato il sito informativo libanese “Akhbar al Yawm”. La visita giunge in concomitanza con l’arrivo della piattaforma esplorativa TransOcean Barents nell’offshore libanese la scorsa settimana. La piattaforma esplorerà le riserve di idrocarburi nel blocco 9 nell'offshore del Libano. L'operatore del blocco 9 è Total Energies, che nel 2018 si è aggiudicata la gara per l'esplorazione del sito di idrocarburi insieme a Eni e alla russa Novatek, le cui quote sono state acquisite nel 2022 da Qatar Energy. Nello scenario di lungo termine, l'avvio delle attività esplorative nell'offshore libanese potrebbe contribuire a far risollevare l'economia del Paese dei cedri. Nei giorni scorsi, il ministro dei Trasporti pubblici libanese, Ali Hamiye, ha annunciato che ci vorranno almeno due mesi per conoscere gli esiti delle esplorazioni nel blocco. Quando sarà conclusa la prima fase, si conoscerà l’eventuale presenza di riserve sufficienti e dare il via all’estrazione. (segue) (Res)