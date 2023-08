© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siria: nuove manifestazioni contro il presidente Assad a Suweida - Centinaia di persone hanno organizzato una nuova manifestazione di protesta per chiedere la libertà e l'uscita di scena del presidente della Siria, Bashar al Assad, nella città siriana meridionale di Suweida, popolata in gran parte da drusi. Lo riferisce l'Osservatorio siriano per i diritti umani (Sohr), un'organizzazione non governativa con sede a Londra ma con un'ampia rete informativa sul campo. I manifestanti hanno anche denunciato la politica del governo di Damasco che, a loro avviso, "ignora le richieste dei cittadini di migliorare le condizioni di vita dopo il crollo della situazione economica" e hanno chiesto l'attuazione del progetto di amministrazione decentrata, come soluzione per porre fine alle sofferenze dei siriani. (segue) (Res)