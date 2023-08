© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Turchia: Erdogan, a settembre possibile incontro con Putin per accordo sul grano - Il presidente della Turchia, Recep Tayyip Erdogan, potrebbe avere un incontro faccia a faccia con l’omologo della Federazione Russa, Vladimir Putin, per discutere del corridoio del grano attraverso il Mar Nero a settembre. Lo ha dichiarato lo stesso Erdogan ai giornalisti di ritorno dall'Ungheria, secondo quanto riferisce l’agenzia di stampa governativa “Anadolu”. Il capo dello Stato turco ha aggiunto che il capo della diplomazia di Ankara, Hakan Fidan, potrebbe recarsi presto in Russia per discutere del riavvio del transito del grano. Riguardo ai colloqui di pace tra Russia e Ucraina, Erdogan auspica di raggiungere dei risultati, se i leader dei due Paesi accetteranno la mediazione di Ankara. (Res)