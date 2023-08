I fatti del giorno - Roma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: maltratta fidanzata e aggredisce agenti, uomo arrestato davanti stazione Termini - Litiga con il fidanzato, fa intervenire agli agenti della polizia locale di Roma che lo arrestano il giovane, ma lei poi scompare nel nulla. E’ quanto accaduto questa notte, poco dopo l’1, in piazza dei Cinquecento davanti la stazione Termini di Roma dove una pattuglia del Primo Gruppo Trevi si era recata per svolgere una attività di controllo. I due agenti sono stati avvicinati da una ragazza che lamentava di essere stata maltrattata dal fidanzato. Poco dopo è arrivato il presunto aggressore, in forte stato di agitazione, impugnando una bottiglia di vetro con cui minacciava gli agenti. Al termine di una breve colluttazione il giovane di circa 30 anni è stato immobilizzato e ammanettato dagli agenti della polizia locale coadiuvati, successivamente da una pattuglia della questura che si è trovata a passare. Portato negli uffici per il fotosegnalamento, il giovane ha danneggiato le auto di servizio e per farlo tranquillizzare è stato necessario far intervenire gli operatori del 118 che lo hanno sedato. Per questo, in stato di arresto, il giovane è al pronto soccorso dell’ospedale San Giovanni. In tutto questo, la ragazza si sarebbe dileguata senza fornire spiegazioni in merito alla lite con il fidanzato. (segue) (Rer)