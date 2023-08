I fatti del giorno - Roma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: trovato morto colonnello dell’esercito austriaco, inquirenti dispongono autopsia - Un colonnello dell’esercito austrico è stato trovato morto, questa mattina, all’interno della casa vacanza in cui alloggiava a Roma in zona Aurelio. L’ufficiale aveva 49 anni ed era nella Capitale per seguire un corso. Questa mattina non si sarebbe presentato al corso e alcuni colleghi hanno bussato alla sua porta senza avere risposta. Il proprietario dell’alloggio ha così aperto la porta con chiavi di riserva trovando l’uomo morto. Sul posto sono intervenuti gli agenti della questura di Roma che, su disposizione dell’autorità giudiziaria, hanno sequestrato in cadavere che verrà sottoposto ad autopsia. Secondo quando di apprende la camera era chiusa dall’interno e l’ipotesi più probabile sembra essere quella della morte per cause naturali. (segue) (Rer)