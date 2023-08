I fatti del giorno - Roma (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Roma: identificato il cadavere trovato in mare a Fregene, morte non violenta - Le indagini svolte dai carabinieri della Stazione di Ostia hanno permesso di risalire all’identità dell'uomo trovato morto in mare lo scorso 15 agosto a Fregene. Le indagini si sono concentrate sulle segnalazioni delle persone scomparse, e sono arrivate alla denuncia presentata dalla sorella. La donna ha già riconosciuto il fratello nel cadavere rinvenuto in mare. Si tratta di un uomo, romano di 55 anni, la cui morte, è stato accertato dall'autopsia, non è stata di natura violenta. (Rer)