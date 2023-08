Nepal: parlamento approva nomina a giudice capo di Bishowambhar Prasad Shrestha

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il parlamento del Nepal ha approvato la nomina di Bishowambhar Prasad Shrestha come nuovo giudice capo, ovvero presidente della Corte suprema. La nomina era stata raccomandata dal Consiglio costituzionale, preposto a formulare raccomandazioni sulle nomine dei vertici degli organi costituzionali. La commissione parlamentare Audizioni, composta da 15 membri, di cui 12 della Camera dei rappresentanti (camera bassa) e tre dell’Assemblea nazionale (camera alta), ha ascoltato oggi il giudice, che ha illustrato il suo piano per la gestione della massima autorità giudiziaria, e ha dato alla fine parere favorevole. I prossimi passaggi saranno la nomina del presidente della Repubblica e il giuramento. Shrestha, 63 anni, il giudice più anziano attualmente in servizio alla Corte suprema, potrà quindi insediarsi al vertice, dopo il breve mandato di Hari Krishna Karki, in carica dal 16 giugno al 5 agosto, quando è andato in pensione. (Inn)