Ucraina: Zelensky ad Atene, colloqui approfonditi con Mitsotakis e vertice con leader Balcani

- Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky è in Grecia. E' stato lo stesso capo dello Stato ucraino ad annunciarlo su Telegram. "Siamo già arrivati e avremo incontri con la presidente Katerina Sakellaropoulou, e colloqui approfonditi con il primo ministro Kyriakos Mitsotakis e la delegazione greca.All'ordine del giorno c'è tutto ciò che possiamo fare insieme per proteggere la vita umana e la libertà nella nostra comune casa europea", ha spiegato il presidente. Il presidente, inoltre, parteciperà al vertice Ucraina-Balcani, una "riunione congiunta con i leader dei Balcani, coordinamento dell'integrazione europea ed euro-atlantica, cooperazione in materia di difesa e sicurezza. Inoltre, avremo colloqui separati su questioni bilaterali", ha detto il presidente. Zelensky ha annunciato anche un "incontro con la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen. Ogni giorno rafforziamo il nostro Stato, i nostri militari e la nostra cooperazione con i partner". (Kiu)