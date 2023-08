© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Trasporto aereo: firmato l’accordo per la linea aerea diretta Algeria-Sudafrica - Il lancio della nuova linea aerea diretta tra l'Algeria e il Sudafrica rafforzerà ulteriormente i legami strategici ed economici tra i due Paesi. Lo ha affermato oggi a Johannesburg il ministro delle Finanze algerino, Laaziz Faid, durante la cerimonia di firma dell'accordo ufficiale per il lancio della rotta Algeri-Johannesburg. "Non è solo un mezzo di trasporto tra due paesi, ma un forte simbolo capace di allargare i campi d'intesa tra due paesi fratelli", ha detto il ministro, sottolineando la “dimensione strategica” del collegamento tra il nord e l’estremo sud dell'Africa. Secondo l’agenzia di stampa algerina “Aps”, alla cerimonia di firma dell'accordo c’era anche Zwelivelile Mandela, nipote del leader sudafricano Nelson Mandela. (segue) (Res)