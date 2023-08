I fatti del giorno - Nord Africa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: Banca centrale, cessione United Bank procede senza ostacoli - Il procedimento per la cessione dell’istituto egiziano United Bank sta proseguendo secondo la tempistica prestabilita. Lo ha puntualizzato oggi la Banca centrale egiziana, indicando che le informazioni ventilate dalla stampa sul processo di revisione non sono corrette. “Il processo di due diligence di United Bank con gli acquirenti interessati inizierà entro la fine di settembre 2023”, ha fatto sapere la Banca centrale. United Bank opera con 68 filiali in tutto il Paese, 225 sportelli bancomat e 1.723 dipendenti, e nel 2022 ha registrato un attivo di 85 miliardi di sterline (circa 2,5 miliardi di euro). Attualmente la Banca centrale detiene il 99 per cento delle azioni di United Bank. Il processo di cessione rientra nella strategia del governo di quotare 32 società statali. Fonti citate dal quotidiano egiziano “Daily news Egypt” hanno rivelato che il governo sarebbe pronto a vendere il 49 per cento di Banque du Caire entro la fine dell’anno. (segue) (Res)