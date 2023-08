I fatti del giorno - Nord Africa (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Egitto: ministro Approvvigionamento rassicura sulle riserve di cibo - L'Egitto ha riserve strategiche di riso per 3,3 mesi di consumo, quantità di oli vegetali per l’uso di 3,9 mesi e disponibilità di zucchero per il fabbisogno fino ad aprile. Lo ha dichiarato il ministro dell'Approvvigionamento egiziano, Ali el Moselhi, in un comunicato stampa. Inoltre, le riserve strategiche di grano sono sufficienti per 4,7 mesi. Per quanto riguarda la carne, El Moselhi ha confermato che i contratti in essere sono validi per 18 mesi. Il ministro ha precisato, poi, che è stata avviata l’importazione di carne da Gibuti. Le importazioni di carne congelata dall'India e dal Brasile consentono di coprire il fabbisogno per 2,3 mesi. (segue) (Res)