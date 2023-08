© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Libia: fonti stampa, forze Haftar respingono e inseguono ribelli dell’opposizione del Ciad - La brigata Tariq Bin Ziyad dell’autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna), fedele al generale Khalifa Haftar, avrebbe respinto un gruppo di miliziani del Fronte per l’alternanza e la concordia del Ciad (Fact) a nord della catena montuosa del Tibesti, al confine tra i due Paesi. Lo riferisce il sito web d’informazione libico “Al Marsdad”, pubblicando un filmato che mostra alcuni veicoli in fiamme in mezzo al deserto e un convoglio di uomini armati in viaggio su dei fuori strada. Secondo la medesima fonte, i libici hanno inseguito il gruppo di opposizione “in fuga dalla Libia verso il Ciad”, dove i miliziani sarebbero avrebbero poi ingaggiato “una accesa battaglia con l’esercito ciadiano”. (Res)