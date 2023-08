Usa: Trump incriminato in Georgia, autorità chiedono di iniziare il processo il 4 marzo del 2024

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La procuratrice distrettuale della contea di Fulton, Fani Willis, ha chiesto al giudice di fissare al 4 marzo 2024 la data di inizio del processo ai danni di Donald Trump e di altri 18 imputati, dopo l’incriminazione annunciata la settimana scorsa per il tentativo di bloccare la certificazione della vittoria di Joe Biden in Georgia, alle elezioni del 2020. Le autorità della contea hanno anche chiesto di chiedere agli imputati di presentarsi in tribunale il prossimo 5 settembre, per la lettura dei 41 capi di accusa avanzati nei loro confronti. Stando agli atti giudiziari, la procuratrice ha affermato che le date proposte “non sono in conflitto” con gli impegni di Trump nel quadro delle altre tre incriminazioni precedentemente annunciate nei suoi confronti, per i pagamenti alla pornostar Stormy Daniels, i documenti classificati trovati nella sua residenza in Florida e l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. L’avvio del processo a partire dal 4 marzo del prossimo anno avrebbe luogo nel pieno del processo di selezione del candidato repubblicano alla Casa Bianca nel 2024, e solamente un giorno prima del cosiddetto “Super Tuesday”, quando si terranno le primarie in più di 12 Stati, tra cui California e Texas. (Was)