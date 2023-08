Usa: blocco navale e “controlli ideologici”, Trump pianifica nuova stretta sull’immigrazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se tornerà alla Casa Bianca nel 2024, l’ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump varerà una nuova stretta sull’immigrazione che prevedrà, tra le altre cose, un blocco navale da parte della Marina e della Guardia costiera e “controlli ideologici” per i richiedenti asilo, con il respingimento di quelli con idee “marxiste”. Lo rivela il sito d’informazione “Axios”, secondo cui l’intenzione di Trump è di rendere ancora più difficile entrare o restare negli Stati Uniti per milioni di stranieri a partire dal 2025. La prima idea è un “controllo ideologico” all’ingresso che consenta di respingere gli immigrati “marxisti”. L’ex presidente vorrebbe anche formare un blocco navale al largo delle coste statunitensi e dell’America latina per fermare le imbarcazioni dei narcotrafficanti. Si tratterebbe, in questo caso, di una riedizione dell’iniziativa assunta dalla sua amministrazione nel 2020 con l’invio di navi da guerra nei Caraibi come monito per i cartelli. Ancora, Trump vorrebbe espandere il cosiddetto “Muslim ban”, il divieto d’ingresso negli Usa per cittadini provenienti da diversi Paesi islamici. L’attuale presidente, Joe Biden, ha revocato il decreto esecutivo del suo predecessore, che vuole invece reintrodurlo ed estenderlo a “più di dieci Paesi”. (segue) (Was)