Usa: blocco navale e “controlli ideologici”, Trump pianifica nuova stretta sull’immigrazione (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nei piani di Trump, i membri cartelli della droga verrebbero anche designati come “combattenti nemici illegali”, così come i sospetti terroristi detenuti a Guantanamo dopo gli attentati dell’11 settembre 2001, cosa che consentirebbe alle forze armate Usa di colpire i narcotrafficanti in territorio messicano e di prolungarne i periodi di detenzione. Trump, afferma ancora “Axios”, starebbe inoltre valutando nuovamente una legge per revocare la concessione della cittadinanza ai figli di immigrati irregolari nati negli Stati Uniti (su questo fronte, afferma il sito, potrebbe avere il sostegno della Corte suprema, oggi a forte maggioranza conservatrice, in quella che si prefigurerebbe come una lunga battaglia legale). L’intenzione del leader repubblicano sarebbe anche quella di espellere rapidamente immigrati membri di gang, contrabbandieri e altri criminali attraverso una legge del 1798, l’Alien and sedition act. Infine, naturalmente, nei piani di Trump vi è il completamento del muro alla frontiera del Messico. Circa 727 chilometri di barriera su 3.144 chilometri di confine sono stati realizzati prima che Biden fermasse il progetto. Molte delle iniziative pensate dall’ex presidente, osserva “Axios”, rischiano in ogni caso di creare tensioni con il Messico, la cui cooperazione sarà necessaria a Trump per ridurre i flussi migratori alla frontiera. (Was)