Libia: fonti “Nova”, profonda preoccupazione del Consiglio di sicurezza Onu per gli scontri Tripoli (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite terrà domani, 22 agosto, una sessione straordinaria per fare il punto sugli sviluppi della situazione in Libia, tra le preoccupazioni per il ritardo nell'accordo su una legge elettorale che apra la strada alle consultazioni parlamentari e presidenziali entro la fine quest'anno. Il rappresentante speciale del segretario generale dell’Onu e capo della Missione di sostegno delle Nazioni Unite in Libia (Unsmil), il senegalese Abdoulaye Bathily, presenterà la sua relazione sugli sviluppi del processo politico, mentre il responsabile del comitato delle sanzioni, l'ambasciatore giapponese Kimihiro Ishikani, terrà anch’egli un briefing sulle recenti attività del comitato in Libia. (segue) (Res)