Spagna: consultazioni governo, Coalizione Canaria pronta a sostenere leader popolare Feijoo

- La Coalizione Canaria (Cc) sosterrà la proposta di nominare Alberto Núnez Feijoo, leader del Partito popolare, come presidente del governo spagnolo. Lo ha reso noto la deputata di Cc, Cristina Valido, spiegando tuttavia che la formazione potrebbe anche sostenere il candidato del Partito socialista operaio spagnolo (Psoe), Pedro Sanchez, in caso quest’ultimo accetti le richieste del Cc. In particolare, la forza rappresentante le Isole Canarie chiede che venga trasferito l’importo concordato con Cc per gli investimenti nell’arcipelago atlantico in cambio del sostegno alla presentazione del bilancio 2023. Si tratterebbe di circa 200 milioni di euro. Valido, nel corso dell’incontro con re Felipe, ha rilevato come Cc intenda dare l’appoggio a Feijoo perché il Pp ha promesso di assumere integralmente le 55 petizioni relative alle Isole Canarie come “la gestione di aeroporti e porti” o “università” o “informazioni sugli accordi che si raggiungono con altri Stati in materia di migrazione”. Valido ha poi rilevato come Cc voglia però escludere Vox dall’esecutivo spagnolo. "Quelle erano le nostre condizioni, l'agenda delle Canarie e il governo senza Vox", ha detto. (Spm)