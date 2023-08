© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha convocato due tavoli di crisi: mercoledì 6 settembre alle ore 11.00 per Softlab e giovedì 7 settembre alle ore 15.00 per il Gruppo Dema. Lo riferisce il ministero in una nota, spiegando che agli incontri saranno presenti le istituzioni, le aziende, i sindacati e le parti sociali. (Rin)