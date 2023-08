Ecuador: Borrell su elezioni presidenziali, democrazia e popolo hanno mostrato loro forza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Alto rappresentante dell'Unione europea per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, ha celebrato la giornata elettorale tenutasi ieri in Ecuador. "La democrazia e il popolo dell'Ecuador hanno dimostrato la loro forza", ha scritto Borrell in un messaggio pubblicato sul proprio profilo X (il social media prima conosciuto come Twitter). "Congratulazioni a tutti coloro che hanno partecipato ad elezioni pacifiche, ai candidati presidenziali che si affronteranno al ballottaggio e ai deputati eletti. Potete contare sull'impegno e l'appoggio dell'Ue", ha aggiunto Borrell. Appuntamento chiave della giornata elettorale, la sfida per la successione a Guillermo lasso nel ruolo di presidente dell'Ecuador. Una tornata segnata da diversi fatti di violenza, a partire dall'omicidio del candidato Fernando Villavicencio, il 9 agosto. Al ballottaggio del 15 ottobre andranno la socialista Gonzalez, erede diretta dei governi dell'ex presidente Rafael Correa, e il giovane imprenditore Novoa, figlio del magnate Alvaro Noboa Ponton, il magnate che per ben cinque volte ha tentato senza successo di farsi eleggere presidente. (Beb)