Incendi: boscaglia in fiamme, due roghi tra Roma e Pomezia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I vigili del fuoco di Roma stanno lavorando su due diversi incendi di vegetazione divampati nel primo pomeriggio di oggi. A Pomezia due squadre antincendio stanno operando in via di Pratica a ridosso della riserva di Castel Porziano. Un altro incendio, invece, sta mantenendo occupate altre due squadre di vigili del fuoco a in via Arturo Pompeati Luchini al confine tra Fiumicino e Roma. In questo caso si sta valutando l’intervento anche dei mezzi aerei. (Rer)