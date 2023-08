Sardegna: irregolarità e maltrattamenti in struttura per anziani di Sorso , 2 indagati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In un'azione congiunta tra il Nucleo Antisofisticazioni e Sanità dei Carabinieri (NAS) di Sassari e la Stazione dei Carabinieri di Sorso, sono state eseguite due misure interdittive del divieto di esercitare determinate attività professionali o imprenditoriali, della durata di 12 mesi, nei confronti di due persone indagate per il reato di maltrattamenti nei confronti di ospiti anziani di una struttura socio assistenziale sanitaria del paese del Sassarese. Contestualmente, è stato eseguito il sequestro preventivo della stessa struttura. Le misure sono arrivate in seguito a un'approfondita attività investigativa: l'operazione è stata resa possibile grazie all'ordinanza emessa dal Gip del Tribunale di Sassari. (segue) (Rsc)