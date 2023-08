Sardegna: irregolarità e maltrattamenti in struttura per anziani di Sorso , 2 indagati (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le indagini hanno portato alla luce una serie di condotte vessatorie, minacce, ingiurie, percosse, pizzicotti e addirittura costrizioni fisiche, come l'immobilizzazione mediante legatura alle carrozzine, perpetrate ai danni degli anziani ospiti della struttura socio assistenziale. Le azioni sono state perpetrate sistematicamente e continuamente, mantenendo gli anziani in condizioni non adeguate alle loro esigenze di vita e compromettendo il loro benessere. I presunti responsabili delle condotte illecite sono il responsabile legale e un'operatrice socio assistenziale della struttura in questione. L'indagine ha permesso di individurae gravi indizi di colpevolezza nei loro confronti. Parallelamente alle misure interdittive, è stato eseguito il sequestro preventivo della struttura socio assistenziale. (Rsc)