Bosnia: Dodik, la Repubblica Srpska ha più amici nel mondo che mai

- La Repubblica Srpska, l’entità serba della Bosnia Erzegovina, ha più amici nel mondo di quanto mai avvenuto sinora. Lo ha detto il presidente della Repubblica Srpska, Milorad Dodik, parlando da Banja Luka al suo rientro dall’Ungheria in cui ha avuto diversi incontri bilaterali con rappresentanti internazionali che ha definito “amici della Repubblica Srpska. Secondo Dodik, questi leader europei, di cui non ha fatto i nomi, credono che le parti in Bosnia dovrebbero tornare al rispetto dell’Accordo di Dayton e che i politici stranieri non dovrebbero avere potere di legiferare. Il presidente della Repubblica Srpska ha accusato Stati Uniti e Regno Unito di lavorare contro gli interessi dell’entità, aggiungendo che la cosa non lo preoccupa, perché questi Paesi oggi sono molto meno influenti rispetto a dieci anni fa. "L'ambasciatore statunitense in Bosnia-Erzegovina, Michael Murphy, partirà da qui, e io rimarrò il presidente della Repubblica Srpska. Vedrete!", ha detto Dodik. Il politico serbo-bosniaco ha accusato le ambasciate di Stati Unti e Regno Unito e l'alto rappresentante in Bosnia-Erzegovina, Christian Schmidt, di essere gli artefici delle accuse mosse contro di lui nelle ultime settimane. (Seb)