Medio Oriente: Cirielli su tre israeliani uccisi, "solidarietà al popolo e al governo di Israele”

- “In due giorni, ci sono stati due attentati – entrambi in Cisgiordania – e tre vittime israeliane innocenti: una donna, mentre era al volante della sua auto vicino Hebron e – sabato scorso – un padre e un figlio, che si erano fermati all’autolavaggio di una stazione di servizio di Huwara. Tutti e tre raggiunti da colpi di arma da fuoco. Solidarietà al popolo e al governo di Israele”. Lo ha dichiarato il vice ministro degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, Edmondo Cirielli, secondo quanto riferisce una nota. “La violenza e la crudeltà di questi scellerati atti eversivi – ha aggiunto Cirielli – purtroppo non accennano a placarsi. Non bisogna mai abbassare la guardia, perché il terrorismo legato al fondamentalismo islamico continua a proliferare e sempre con un’ostilità profonda e insanabile”. “La Jihad islamica e Hamas continuano a esaltare questi ignobili atti criminali e a fomentare odio contro i civili israeliani, impedendo di fatto la pace e legittimando il diritto all’autodifesa dello Stato di Israele”, ha concluso Cirielli.(Res)