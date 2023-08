Turchia-Iraq: ministro Esteri Fidan atteso a Baghdad ed Erbil in settimana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ordine del giorno esatto delle discussioni non è stato reso noto. Sia Sahaf che Hawramani hanno indicato che i colloqui si concentreranno sulle relazioni bilaterali tra Ankara e i rispettivi governi di Baghdad ed Erbil. La visita del ministro turco fa seguito alla visita di Masrour Barzani ad Ankara a fine giugno. Durante la sua visita, Barzani si era congratulato con il presidente Recep Tayyip Erdogan per la sua rielezione a maggio. Con ogni probabilità Fidan discuterà anche della questione del petrolio curdo-iracheno nel porto di Ceyhan, dopo la sentenza della Camera di commercio internazionale (Icc) del 25 marzo scorso che ha ordinato ad Ankara di pagare a Baghdad danni per 1,5 miliardi di dollari per esportazioni non autorizzate del greggio del Kurdistan tra il 2014 e il 2018. Un dossier che riguarda anche l’Italia, importante acquirente del petrolio curdo-iracheno. Un altro argomento di discussione riguarderà anche le operazioni militarti e di sicurezza turche in territorio iracheno, in particolare contro i combattenti del Partito dei lavoratori del Kurdistan (Pkk). (Irb)